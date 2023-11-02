Pontes Vasco da Gama e 25 de Abril com limitações de velocidade

As Pontes Vasco da Gama e 25 de Abril estão esta quinta-feira de manhã com limites de velocidade devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Lusoponte, empresa que faz a gestão destas infraestruturas..A velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) e na Ponte Vasco da Gama, no sentido Norte-Sul, a velocidade máxima é agora de 80 km/h e no sentido contrário de 60 km/h devido ao vento forte..O limite de velocidade na Ponte Vasco da Gama é de 120 Km/h, com exceção de pequenos troços..A avenida D. Carlos I, na barra do Douro, no Porto, está fechada ao trânsito pedonal e automóvel desde as 21:00 de quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas..De acordo com a autarquia, "o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia de sexta-feira".."Poderá vir a ser necessária a implementação de mais condicionamentos - Avenida do Brasil, Avenida de Montevideu e Rua Coronel Raúl Peres, com desvios para arruamentos à cota superior -- a decidir mediante o possível agravamento das condições durante as preia-mar", adverte ainda a Câmara do Porto..Portugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)..Para esta quinta-feira está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela..Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para esta quinta-feira nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga..Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental esta quinta e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte..Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 desta quinta-feira e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros"..Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15:00 desta quinta-feira até às 00:00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA..Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 09:00 desta quinta-feira.