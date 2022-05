Polícia Marítima apreende 108 quilos de haxixe a bordo de veleiro em Vilamoura

A Polícia Marítima deteve na segunda-feira dois homens e apreendeu um total de 108 quilogramas de haxixe no interior de um veleiro em Vilamoura, em Loulé, no distrito de Faro, foi esta terça-feira anunciado.

A droga, acondicionada em 215 pacotes, foi detetada durante uma vistoria de segurança feita pelas autoridades policiais ao veleiro, depois de a embarcação ter sido rebocada pela polícia para o porto de Vilamoura devido a uma avaria na propulsão, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

De acordo com a AMN, o veleiro, com dois tripulantes a bordo, que se encontrava fundeado ao largo de Vilamoura, foi detetado pelas 13:20 de segunda-feira, durante uma operação de fiscalização no mar efetuada pela Polícia Marítima de Portimão.

Devido à avaria que apresentava na propulsão e "por questões de segurança para a navegação", aquela polícia procedeu ao reboque do veleiro até ao porto de Vilamoura, prossegue a nota.

Nesse local, a Polícia Marítima realizou uma vistoria "para garantir a segurança e prevenir um eventual afundamento do mesmo", durante a qual detetou "um total de cerca de 108 quilogramas de haxixe no interior da embarcação".

Os 215 pacotes de droga foram apreendidos e entregues à Polícia Judiciária, tendo os dois tripulantes do veleiro sido detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes, conclui a nota.

