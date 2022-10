Polícia Judiciária detêm homem por abuso sexual de crianças no Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem de 56 anos pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças em julho deste ano, na área metropolitana do Porto.

As vítimas são dois irmãos, um de 3 e outro de 8 anos, que se encontravam sozinhas num parque infantil próximo de casa. O arguido abordou as crianças para as molestar sexualmente, aproveitando-se da pouca idade das vítimas e do facto de estas serem filhos de cidadãos estrangeiros e de não dominarem a língua portuguesa.

As crianças acabaram por se submeter à agressão sexual, tendo mais tarde relatado a situação aos pais.

"Comunicados os factos à Polícia Judiciária, foram desenvolvidas, de imediato, diligências que permitiram recolher indícios da prática dos referidos crimes e a identificação do respetivo autor", explica a força de segurança.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.