Polícia Judiciária de Setúbal detém suspeito de tentativa de homicídio no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem de 19 anos suspeito de ter agredido outro jovem com uma arma branca, deixando-o "em risco de vida", no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo um comunicado da PJ, o detido, que está indiciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, terá agredido a vítima, de 21 anos, na sequência de uma "discussão por motivos completamente fúteis", na passada sexta-feira (30 de dezembro).

De acordo com a PJ, o presumível agressor vai ser presente a primeiro interrogatório esta segunda-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação.