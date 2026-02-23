Polícia Marítima resgata 67 migrantes de embarcação à deriva a sul de Creta

A Polícia Marítima Portuguesa realizou, na madrugada de sábado, dia 21 de fevereiro, uma operação de busca e salvamento que resultou no resgate de 67 migrantes que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira à deriva, a sul da ilha grega de Creta, anunciou esta segunda-feira, 23 de fevereiro, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).Em comunicado, a AMN diz que esta intervenção aconteceu no âmbito da missão europeia sobre a égide da agência europeia FRONTEX, de apoio às autoridades helénicas e que a embarcação da Polícia Marítima, destacada para operações conjuntas no Mediterrâneo, na ilha de Gavdos, recebeu um pedido de auxílio das autoridades locais após ter sido detetada a presença de uma "embarcação em dificuldades, sobrelotada e sem condições de navegação seguras"."Ao chegar ao local, a equipa portuguesa iniciou de imediato os procedimentos de resgate e salvamento, prestando assistência às 67 pessoas a bordo, que se encontravam em situação de risco devido à instabilidade da embarcação e às condições do mar", diz a AMN.Os 67 migrantes foram transferidos para um navio ao serviço da FRONTEX, que assegurou o acompanhamento subsequente.