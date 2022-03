Poeiras do Saara voltam entre hoje e amanhã mas são menos intensas

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

As poeiras vindas do norte de África estão de volta a Portugal, entre esta quinta e sexta-feira. Depois de na semana passada terem coberto o território nacional de cor laranja, é esperado que sejam menos intensas desta vez.

Em declarações à TVI / CNN Portugal, a meteorologista Maria João explicou que "é provável que haja novamente um episódio de poeiras provenientes do norte de África. É um episódio mais temporário e em princípio de menor expressão" e que se deve verificar, sobretudo, durante o dia de sexta-feira.

De acordo com a meteorologista, o episódio pode vir a repetir-se também na próxima segunda-feira, dia 28 de março. No entanto, explica, "será uma concentração muito menor e mais limitada" do que aquela que já se verificou.

Segundo explicou, esta situação deve-se à presença de uma depressão localizada a sudoeste do continente que já deve estar deslocada - ou muito dissipada - no sábado, dia 26.

Estas poeiras foram também detetadas pelo observatório da União Europeia, Copernicus, que, no Twitter, alertou para a presença de "mais uma tempestade de poeiras do Saara" que deve atingir a bacia do Mediterrâneo nos próximos dias.