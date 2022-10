Poeiras de África voltam a atingir Portugal

As poeiras de África vão atingir Portugal e Espanha novamente entre este domingo e esta terça-feira. Segundo o alerta dado pelo Copérnico, programa europeu de monitorização, as poeiras derivadas de uma tempestade no deserto do Saara estão a atravessar o Oceano Atlântico e vão a caminho das Caraíbas.

"É provável que afecte a Península Ibérica nos próximos dias", dizia na sexta-feira.

A 13 de outubro, um dos satélites deste programa capturou uma nuvem de poeiras à volta de Cabo Verde. As poeiras irão afetar mais significativamente as zonas de Lisboa, região Oeste, Alentejo e Algarve.

Na primeira semana de outubro, Portugal já tinha sido atingido pelas poeiras novamente com sul e o centro do país mais afetados, sendo uma constante este ano.

"A previsão desses eventos é importante porque a poeira faz com que a qualidade do ar piore significativamente. São prejudiciais à saúde humana, causando ou agravando muitas doenças respiratórias, bem como problemas cardiovasculares", escreveu o Copérnico no comunicado de alerta.