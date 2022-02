PJ: Todos os problemas da Vodafone devem-se ao ataque

Todas as falhas de telecomunicação que a Vodafone está a passar deve-se exclusivamente ao ataque informático que a empresa está a sofrer desde segunda-feira à noite e a Polícia Judiciária, que o investiga, já pediu ajuda internacional, informou a PJ esta terça-feira em comunicado.

"Como tem vindo a ser noticiado, subsistem algumas dificuldades da operadora na prestação dos seus serviços, havendo ecos de alguns constrangimentos tanto no setor público como no privado. Da informação disponível, estas dificuldades estão unicamente relacionadas com esta situação concreta da operadora de telecomunicações e não com outros alvos ou ataques informáticos", pode ler-se.

Segundo a PJ, " dimensão global do ciberespaço tem potenciado o aumento deste tipo de ataques que, em regra, assumem uma dimensão internacional. A Polícia Judiciária desencadeou de imediato contacto com as suas congéneres, em sede de cooperação policial internacional, no intuito de recolher mais e melhor informação".

A Judiciária anuncia ainda que irá prestar mais informações sobre o caso em conferencia de imprensa marcada para as 20h00.

O OCEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz, declarou esta terça-feira que a operadora foi vítima de "um ataque terrorista e criminoso" que levou à interrupção abrupta dos seus serviços desde esta segunda-feira à noite e explicou que os serviços apenas poderão voltar a estar operacionais aos poucos.