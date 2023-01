PJ investiga morte de inglesa e sueco em alojamento local do Porto

A Polícia Judiciária do Porto confirmou à Lusa que está a investigar o caso do aparecimento de dois cadáveres que foram hoje encontrados num quarto de um alojamento local na cidade do Porto.

Os cadáveres são de uma mulher inglesa, de 46 anos de idade, e de um homem de 49 anos de nacionalidade sueca.

Os cadáveres estavam no interior de um quarto de Alojamento Local (AL), alojamento dedicado por norma ao turismo, e que está localizado na Travessa São Sebastião, junto à Sé do Porto, na baixa da cidade, avançou à Lusa fonte da PSP.

Fonte da Polícia Judiciária adiantou à agência Lusa que "não se confirma suspeita de crime".

Fonte da polícia de investigação criminal da PSP adiantou, por seu turno, que há suspeitas de "utilização indevida de substâncias psicotrópicas", o que pode ter levado a uma overdose, ou seja, alterações que acontecem no organismo quando ele é exposto a uma quantidade excessiva de drogas, medicamentos e outras substâncias.

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que o alerta foi dado hoje pelas 13:10 e que ao local se deslocou uma patrulha da PSP da área e uma equipa do Departamento de Investigação Criminal (DIC)da PSP.