PJ faz buscas na Câmara de Ponte da Barca

A Câmara Municipal de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, foi alvo de buscas pela PJ esta quinta-feira, 25 de setembro, confirmou o presidente da autarquia, Augusto Marinho.Os agentes da PJ de Braga fizeram uma busca ao departamento de contratação pública para investigar “procedimentos de recrutamento de recursos humanos”, alegadamente na sequência de denúncias anónimas.“Vieram buscar documentação sobre vários processos de recrutamento de recursos humanos", disse, afirmando desconhecer se os agentes da PJ foram a outros departamentos por estar fora da Câmara. O autarca garantiu que “tudo decorreu normalmente, com total colaboração do município”, salientou. Segundo Augusto Marinho, são “processos antigos”, anteriores à sua eleição como presidente da Câmara de Ponte da Barca, pela primeira vez em 2017, escusando-se a pormenorizar por “envolver pessoas”.Augusto Marinho, que concorre agora ao seu terceiro e último mandato, disse não ter ficado “surpreendido” com esta operação da PJ “a duas semanas e meia das eleições autárquicas de 12 de outubro”.O autarca do PSD lamentou o ‘timing’ da operação, mas disse compreender que “são as instituições a funcionarem”.Para Augusto Marinho, a investigação da PJ “é uma questão política”. “Quando se quer chegar à presidência da câmara deve-se ter ideias. Esta não é a minha forma de estar na política. Não é a minha forma de estar na política e quero lamentar esta forma de se estar na política”, sublinhou.