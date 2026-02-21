PJ detém no aeroporto de Lisboa suspeito de integrar rede internacional de tráfico
Jorge Firmino
Operação da PJ no aeroporto de Lisboa surge após detenção de quatro alegados narcotraficantes no Grande Porto. O porto de Leixões era utilizado para entrada de cocaína.
DN/Lusa
A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa, um homem de 40 anos, suspeito de pertencer a uma rede internacional de tráfico de droga que devia operar, maioritariamente, no porto de Leixões, foi divulgado neste sábado, 21 de fevereiro.

A detenção foi efetuada na sexta-feira por inspetores da Diretoria do Norte no aeroporto General Humberto Delgado, em Lisboa, com a colaboração de unidades de Lisboa e de outras entidades instaladas naquele aeroporto, lê-se numa publicação da PJ no 'site' oficial.

“Esta ação policial surge na sequência da detenção de quatro alegados narcotraficantes, ocorrida durante a semana passada, na área do Grande Porto, no âmbito de uma operação dirigida a duas redes de tráfico de estupefacientes, que usavam o porto marítimo de Leixões como porta de entrada na Europa de elevadas quantidades de cocaína”, descreveu a PJ.

Em causa estão duas investigações, iniciadas em 2024 e que já haviam levado à apreensão de mais de 420 quilogramas de cocaína, em contentores de transporte marítimo.

Segundo a PJ, o homem agora detido era um dos visados na operação realizada na passada semana, mas só agora foi localizado, sendo intercetado no aeroporto, quando se preparava para abandonar o país.

Sem antecedentes criminais, o suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

