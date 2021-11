PJ deteve oito pessoas e apreendeu o equivalente a 270 mil doses de cocaína

GNR desmantela rede de tráfico de droga no concelho de Vila Franca de Xira. Detidas 12 pessoas

América do Sul

A Polícia Judiciária (PJ) deteve oito pessoas de várias nacionalidades por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu uma quantidade suficiente para 270.000 doses de cocaína que tinha entrado em Lisboa por via aérea, vinda da América do Sul.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ explica que as detenções ocorreram no âmbito de inquéritos distintos onde se investigam as atividades de grupos criminosos que, de forma organizada, se dedicam "à introdução de significativas quantidades de produtos estupefacientes em território nacional, bem como à sua posterior distribuição".

Os detidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 34 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, acrescenta a PJ.