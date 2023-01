PJ detém suspeito de planear atentado contra Marcelo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na manhã desta terça-feira um homem suspeito de planear um atentado contra o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, noticiou a CNN Portugal no dia em que faz precisamente sete anos que o chefe de Estado foi eleito.

Foi na zona da grande Lisboa que ocorreu a detenção do indivíduo que é considerado perigoso, tendo antecedentes por crimes violentos, indicou o canal de notícias.

Recorde-se que no ano passado, uma carta com uma bala no seu interior e a exigência de um pagamento de um milhão de euros foi entregue no Palácio de Belém dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa. O caso foi entregue à PJ.

As ameaças ao chefe de Estado surgiram em outubro, refere a CNN Portugal, numa carta com uma bala enviada para a Casa Civil em que alegadamente era exigido o pagamento de um milhão de euros para não matar o chefe de Estado, com a indicação da conta bancária para onde deveria ser feita a transferência do dinheiro.

Na altura, o chefe de Estado, que não se encontrava na residência oficial quando o envelope foi entregue, desvalorizou a situação, afirmando, em declarações à CMTV, ter recebido mais "ameaças" quando tinha programa de televisão na RTP e na TVI, do que em Belém.

"Quem anda nesta vida e eu já ando há 30 anos tem disto enfim às dezenas (...). Acontece, eu não dou grande importância", disse.

Referiu que este tipo de situações acontece espaçadamente, nunca se tendo confirmado qualquer gravidade.

"Isto acontece espaçadamente nunca se veio a confirmar qualquer gravidade da situação. Normalmente há o caso da perturbação ou nem é possível investigar o que se trata porque são cartas anónimas e, portanto, aqui também não porque estava fora. Estando fora os serviços entenderam comunicar à Policia Judiciária", afirmou na altura.

A carta anónima tinha uma bala, um telemóvel e um pedido de um milhão de euros que deveria ser enviado para uma conta bancária discriminada na missiva.

O suspeito de enviar a carta foi localizado esta manhã numa operação cirúrgica, com elevadas medidas de segurança, de acordo com a CNN Portugal. O suspeito vai agora ser presente a tribunal.

Em atualização