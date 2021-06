PJ detém mulher por abuso sexual nos Açores

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira uma mulher por fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de criança na Ilha de São Miguel nos Açores. A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

A mulher de 32 anos aproveitava-se do contexto de coabitação com a menina de 10 anos para levar a cabo os abusos, de acordo com esta polícia.

A arguida já foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram-lhe aplicadas as medidas de coação. Entre elas, a proibição de se aproximar e de contactar com a vítima.