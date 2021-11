PJ detém jovem de 16 anos suspeito de roubo agravado com arma em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um jovem de 16 anos suspeito de roubo agravado com recurso a arma, em Faro, crime de que foram alvo outros jovens que circulavam na rua, durante a noite, anunciou aquela polícia.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito atuava em gangue com outros jovens com idades entre os 14 e os 15 anos, que "circulavam de trotinete na zona de Faro, surpreendendo as vítimas jovens que circulavam durante a noite na via pública e, sob ameaça de arma de fogo aparente e faca, retiravam os seus pertences".

"Os factos ocorreram entre os meses de setembro e outubro do presente ano, causando alarme social nos residentes da zona de Faro, tendo sido alvo de intensa divulgação nas redes sociais", lê-se na nota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a PJ, "o conjunto de diligências de imediato realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito do suspeito, por parte do Ministério Público".

Paralelamente, foi cumprido um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito, "onde foram encontrados proventos do crime, entretanto identificados pelas vítimas", prossegue a nota.

O suspeito vai agora ser sujeito a primeiro interrogatório, para aplicação de eventuais medidas de coação.

As diligências prosseguem com vista à completa identificação dos restantes suspeitos.

Face à idade dos suspeitos, os factos serão depois comunicados ao Tribunal de Família e Menores.