PJ detém homem suspeito de matar mulher e agredir enteada em Sintra

Um homem, de 34 anos, foi detido por "fortes indícios" de dois crimes de homicídio qualificado, "um consumado e outro tentado", contra a companheira e a enteada, divulgou esta quinta-feira a Policia Judiciária.

Em comunicado, a PJ refere que os factos foram cometidos na madrugada de quarta-feira, na zona de Mem Martins, concelho de Sintra (Lisboa), no interior da residência das vítimas, mãe e filha, estrangeiras, com 34 e 14 anos.

De acordo com a polícia, o agressor, também estrangeiro, é marido da vítima mortal e padrasto da jovem, mas o casal estava separado há alguns meses.

A relação entre o casal, segundo a PJ, "era problemática e já tinha motivado queixas por violência doméstica".

Na nota, a PJ indica ainda que as vítimas encontravam-se em casa quando foram surpreendidas pelo agressor que, com uma faca, "desferiu contra a mulher vários golpes em regiões fatais, provocando-lhe assim a morte".

"A filha de 14 anos foi violentamente agredida na região da cabeça, encontrando-se em perigo de vida no hospital. Dois filhos comuns, de 3 e 8 anos, também estavam em casa", lê-se na nota.

Depois do crime, o agressor "colocou-se de imediato em fuga, abandonando as vítimas no interior da habitação", sendo posteriormente localizado, após diligencias de recolha de prova a que foi sujeito na região do Alentejo onde estava a trabalhar, acrescenta a PJ.

"Quando era transportado em viatura da Polícia Judiciária projetou-se para o exterior, ação que lhe provocou diversos ferimentos que motivaram o seu internamento hospitalar", adianta a ainda PJ, acrescentando que o homem aguarda ser presente a primeiro interrogatório judicial.