PJ detém homem por abuso sexual de quatro crianças em Loures

A Polícia Judiciária deteve um homem de 26 anos por abuso sexual de quatro crianças entre os sete e os nove anos no concelho de Loures, em Lisboa, informou este domingo a força policial. O Ministério Público emitiu um mandado de detenção por fortes indícios desta prática e o homem foi detido fora de flagrante delito.

Segundo a PJ, os factos terão acontecido este ano no concelho de Loures. As vítimas são quatro crianças do sexo masculino entre os sete e os nove anos.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As investigações prosseguem, e a Polícia Judiciária admite que pode vir a ser detetada a existência de outras vítimas.