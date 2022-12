Mãe de Jessica e outro homem detidos por envolvimento na morte da criança

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira, a detenção de duas pessoas por suspeitas de envolvimento na morte de Jéssica, criança de 3 anos que perdeu a vida em Setúbal em junho quando estava ao cuidado de uma alegada ama. Fonte policial adiantou entretanto à Lusa tratar-se da mãe da menina e de um homem cuja intervenção no caso não especificou. Segundo a CNN Portugal, trata-se do filho do casal que sequestrou a menina.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciaria competente - DIAP de Setúbal, deteve, fora de flagrante delito, de duas pessoas, suspeitas de estarem relacionados com a morte de uma criança de 3 anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta "ama"", diz o comunicado.

"Os detidos, um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade, vão ser presentes, às autoridades judiciárias competentes, para sujeição a primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", remata a nota de imprensa da PJ.

Recorde-se que este caso foi rodeado de grande mediatismo, visto ter-se concluído que a alegada ama era, afinal, uma mulher a quem a mãe da criança devia dinheiro.

Quatrocentos euros terão estado, ao que tudo indica, na origem dos maus-tratos que vitimaram a criança. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a principal suspeita do homicídio (alegadamente uma ama) "convenceu a mãe a levar a criança a sua casa com o pretexto de que a menina poderia ficar a brincar com a neta, da mesma idade, enquanto conversavam sobre a dívida", mas, no final, não foi possível levar Jéssica de volta para casa e a menina ficou com a mulher durante cinco dias, durante os quais terá sofrido maus-tratos que levaram à morte.

A criança ainda foi levada para o Hospital de São Bernardo, mas não resistiu às lesões que apresentava.

Inicialmente a mãe alegou que quando foi buscar Jéssica à ama esta apresentava ferimentos, tendo a ama alegado que a criança tinha caído de uma cadeira na véspera.

As três pessoas detidas no início da investigação, ainda em junho - a alegada ama, o marido e a filha de ambos - estão em prisão preventiva.

A mãe de Jéssica foi interrogada aquando da morte da menina, mas não foi constituída arguida. Agora terá sido detida por ter exposto a filha ao perigo.