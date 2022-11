PJ detém cinco jovens suspeitos de agredir elementos de grupo rival em Cascais

Cinco jovens, entre os 17 e os 19 anos, foram detidos por serem suspeitos de terem agredido outros dois pertencentes a um grupo rival, no concelho de Cascais, divulgou esta segunda-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os cinco jovens estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física qualificadas, ameaça agravada e detenção e uso de armas.

De acordo com a PJ, os crimes ocorreram em 20 de dezembro de 2020 no concelho de Cascais (distrito de Lisboa), sendo as vítimas dois jovens, também com 17 e 19 anos.

"Na sequência das diligências efetuadas foi possível determinar que as circunstâncias criminosas tiveram lugar num contexto de violência juvenil mantida entre dois grupos de jovens, oriundos de bairros residenciais situados nos concelhos de Oeiras e Cascais", refere a PJ, acrescentando que foi marcado um encontro através das redes sociais.

Na sequência das agressões, as duas vítimas tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar.

Presentes ao tribunal de Cascais, os cinco jovens ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, proibição de contactos com as vítimas e membros afetos ao grupo e ainda de se ausentarem para fora dos limites do concelho de Oeiras, onde residem.