PJ detém homem em flagrante delito por rapto e violação de ex-companheira

Um homem foi detido na madrugada desta madrugada de segunda-feira, 25 de agosto, em flagrante delito pela prática de rapto e violação da sua ex-companheira, que já tinha apresentado denúncia por violência doméstica por anteriores agressões que a levaram a necessitar de assistência hospitalar.A Policia Judiciária (PJ), em comunicado, informa que o homem tem 48 anos, é considerado extremamente violento, tendo sido detido pela presumível prática de crime de rapto e violação, na madrugada de domingo, de uma mulher de 50 anos numa estrada da cidade de Lisboa.Os factos tiveram lugar quando a vítima se preparava para ir para o aeroporto apanhar um voo, para fugir das agressões físicas e psicológicas que tem sido alvo por parte do ex-companheiro.A mulher terá sido intercetada pelo suspeito, que a arrancou de forma violenta do interior de uma viatura e a introduziu na sua viatura.Através de diversas diligências, a polícia conseguiu localizar a viatura do suspeito num motel da margem sul (do Tejo), o que permitiu resgatar a vítima e deter o raptor, bem como apreender a sua viatura.Na sequência desta detenção em flagrante delito, foi ainda realizada uma busca domiciliária na casa do arguido, onde foram apreendidas cerca de 45 munições.O arguido vai ser presente ao DIAP, de Lisboa, para submissão a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.