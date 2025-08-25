Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PJ contou com a colaboração da PSP de Sintra para identificação e localização do suspeito.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ detém homem em flagrante delito por rapto e violação de ex-companheira

O homem tem 48 anos e é considerado extremamente violento. Anteriormente, a vítima já tinha apresentado queixa por violência doméstica.
Um homem foi detido na madrugada desta madrugada de segunda-feira, 25 de agosto, em flagrante delito pela prática de rapto e violação da sua ex-companheira, que já tinha apresentado denúncia por violência doméstica por anteriores agressões que a levaram a necessitar de assistência hospitalar.

A Policia Judiciária (PJ), em comunicado, informa que o homem tem 48 anos, é considerado extremamente violento, tendo sido detido pela presumível prática de crime de rapto e violação, na madrugada de domingo, de uma mulher de 50 anos numa estrada da cidade de Lisboa.

Os factos tiveram lugar quando a vítima se preparava para ir para o aeroporto apanhar um voo, para fugir das agressões físicas e psicológicas que tem sido alvo por parte do ex-companheiro.

A mulher terá sido intercetada pelo suspeito, que a arrancou de forma violenta do interior de uma viatura e a introduziu na sua viatura.

Através de diversas diligências, a polícia conseguiu localizar a viatura do suspeito num motel da margem sul (do Tejo), o que permitiu resgatar a vítima e deter o raptor, bem como apreender a sua viatura.

Na sequência desta detenção em flagrante delito, foi ainda realizada uma busca domiciliária na casa do arguido, onde foram apreendidas cerca de 45 munições.

O arguido vai ser presente ao DIAP, de Lisboa, para submissão a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

