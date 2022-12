PJ descobre fardos de cocaína para 400 mil doses presos ao casco de navio

Segundo a PJ, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), no âmbito de investigações relacionadas com o tráfico internacional de estupefacientes por via marítima, "detetou hoje, no Porto de Setúbal, preso ao casco de um navio mercante, abaixo da linha de água, diversas embalagens com quantidade significativa de droga, assim dissimulada".

No desenrolar da operação, a UNCTE teve de solicitar a intervenção das equipas de mergulho forense da Polícia Marítima, conseguindo assim recuperar as diversas embalagens.

"No total, foi apreendida quantidade de cocaína suscetível de, no caso de chegar ao mercado ilícito de droga, poder corresponder a mais de 400 mil doses individuais", afirma a PJ, acrescentando que vai prosseguir a investigação sobre este transporte de droga encapotado para identificar os eventuais responsáveis.