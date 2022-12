Pizarro anuncia sistema alternado nas urgências e mais 28 centros de saúde em 2023

O ministro da Saúde anunciou esta terça-feira, no Jornal da Noite da SIC, que o sistema alternado nas urgências, que vigorou no fim de semana do Natal, vai ser mantido no primeiro trimestre do próximo ano em algumas regiões.

As grávidas poderão saber quais os hospitais que se encontram abertos através da linha de Saúde 24, do 112 ou no portal do Ministério da Saúde.

Essa medida pretende combater o "problema crónico" nas urgências, problema esse que não tem como culpados os utentes mas sim quem não criou um sistema de saúde "fácil e com alternativas".

Manuel Pizarro defende o prolongamento dos horários dos centros de saúde e maior facilidade de marcação de consultas, mas também apela à colaboração dos utentes, para que recorram primeiro à linha SNS 24 e aos centros de saúde em vez de se dirigirem às urgências.

"Desse ponto de vista, a abertura de centros de saúde, e com horários mais alargados, parece-nos essencial. Como também o é, que as pessoas, quando uma doença não é grave, recorram à linha de saúde 24 e aos centros de saúde", afirmou.

Outra revelação do ministro é a criação de mais 28 Unidades de Saúde Familiares (USF) de modelo B, cuja remuneração está associada ao desempenho. A maioria destes novos centros de saúde estará na região de Lisboa e Vale do Tejo. A medida vai ainda permitir que mais cerca de 30 mil pessoas passem a ter médico de família.

Sobre o fecho das maternidades, Pizarro referiu que se realizaram 368 partos no primeiro fim de semana de constrangimento em algumas unidades e "todo o sistema funcionou plenamente e de forma organizada", tal como havia pedido.

O governante quer ainda tornar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) mais atrativo e, por isso, prometeu uma aposta nas carreiras profissionais.

O ministro desvalorizou ainda o crescente número de casos de covid-19 na China e afasta uma nova variante do vírus, assegurando que Portugal está "verdadeiramente" protegido.