Pilotos da TAP desconvocam greve prevista para a Páscoa

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvocou a greve prevista para a Páscoa, depois de o Ministério das Finanças ter dado o aval ao protocolo assinado em 17 de março, uma exigência do sindicato para desconvocar a paralisação.

A luz verde da tutela foi dado esta segunda-feira e o anúncio oficial da desconvocação da greve foi feito esta quarta-feira, dois dias depois.

A greve estava prevista para entre 7 e 10 de abril, precisamente o fim de semana da Páscoa.

Entre os temas incluídos no protocolo negociado entre o SPAC e a TAP destacam-se o acordo sobre a integração de pilotos despedidos face à necessidade de contratação e retenção de talento, o pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro e do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores.

Também estão incluídas no protocolo as mesmas medidas aplicadas recentemente a outras classes profissionais, a nova tabela de ajudas de custo com a abertura para regressar ao modelo anterior, caso não se revele favorável, e a compensação em abril e maio das rubricas referentes à ajuda de custo complementar e acerto anual, com retroatividade a março, caso se feche em maio as negociações do novo acordo de empresa.