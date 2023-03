Pilotos da TAP convocam greve para a Páscoa

O sindicato que representa os pilotos da TAP aprovou esta quinta-feira a convocação de uma greve para o período da Páscoa, entre 7 e 10 de abril, avança a SIC Notícias.

Em causa, o acordo de empresa que a companhia aérea diz que já não está em vigor.

O O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) diz que continua disponível para dialogar com o Governo e com a administração da transportadora.

A administração de Christine Ourmières-Widener foi demitida pelo governo, mas nas próximas semanas o atual CEO da SATA, Luís Rodrigues, será nomeado presidente-executivo da TAP.

A TAP encerrou 2022 com um lucro líquido de 65,6 milhões de euros, mais 1.664,7 milhões de euros do que no ano anterior, informou a transportadora aérea, em comunicado.

O plano de reestruturação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia no final de 2021, previa que a companhia começasse a registar lucro em 2025 e obtivesse um resultado operacional positivo em 2023, algo que a empresa atingiu no primeiro semestre de 2022.