Peregrinação a Fátima com mais de uma centena de grupos de mais de 20 países

Os serviços do Santuário de Fátima registaram, até à manhã desta quinta-feira, 114 grupos organizados de peregrinos para a peregrinação desta quinta-feira e sexta-feira, a primeira sem os constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 nos dois últimos anos.

Embora ainda sem atingir os números pré-pandemia, os grupos organizados de peregrinos vão regressando ao Santuário, havendo indicações de que muitos têm procurado outras datas para irem até à Cova da Iria, evitando as grandes aglomerações.

Dos 114 grupos já registados pelo Santuário, 58 são portugueses. A Itália, com 12 grupos, é o país estrangeiro até agora mais representado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Alemanha, Áustria, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Croácia, El Salvador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Gibraltar, Irlanda, Letónia, Malta, México, Polónia, República Dominicana, Suíça e Vietname têm também grupos registados para as cerimónias desta quinta-feira e de sexta-feira, presididas pelo arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano.

Entretanto, no serviço de lava-pés do Santuário foram já atendidos no âmbito desta peregrinação 156 peregrinos e no posto de socorros 116 pessoas.

Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993, sendo de origem venezuelana.

Atual substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.