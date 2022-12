Passageira agride tripulantes de avião durante aterragem em Faro

Uma mulher agrediu dois tripulantes, um homem e uma mulher, durante a aterragem de um voo da companhia aérea easyJet no aeroporto de Faro, noticiou o jornal britânico The Sun. O incidente aconteceu no dia 20 de dezembro num voo que partiu do aeroporto de Gatwick, em Londres.

A passageira bateu repetidamente aos tripulantes no estômago, braços e cara, além de os morder e arranhar. Os funcionários do aeroporto ajudaram a segurar a mulher até chegar a polícia, que a deteve diretamente na pista. A mulher terá consumido bebidas alcoólicas durante o voo, o que poderá ter motivado o comportamento violento.

O Jornal de Notícias confirmou o incidente junto da companhia aérea. "A easyJet está ciente deste incidente perturbador com uma passageira na aterragem em Faro, que foi extremamente angustiante para a tripulação e os passageiros a bordo", indicou a companhia de baixo custo.

"Não toleraremos comportamento ameaçador ou violento em relação à nossa tripulação ou passageiros e estamos a fazer todo o possível para apoiar os tripulantes que foram sujeitos a esse comportamento inaceitável", acrescentou a easyJet.