Paraquedista morreu em salto no campo do Arrepiado

Serrano Rosa, militar paraquedista de 52 anos, morreu esta quinta-feira durante um salto de paraquedas no campo de saltos do Arrepiado, no concelho da Chamusca (Santarém), disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com um comunicado do exército, durante a execução do salto, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para trauma (queda) foi dado às 11.51, tendo-se verificado, na chegada ao local, que a vítima já não tinha sinais de vida, apesar de estarem a ser desenvolvidos esforços de reanimação por enfermeiros militares.

No local estiveram elementos da corporação de bombeiros da Chamusca, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR.

O Exército já está a realizar o processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias.

Ministra da Defesa expressa "enorme consternação"

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, expressou "enorme consternação e pesar" pela morte da militar paraquedista, enaltecendo-a como "figura icónica das tropas paraquedistas".

"É com enorme consternação e pesar que a ministra da Defesa, Helena Carreiras, recebe a notícia do falecimento da Sargento-Ajudante Paraquedista Serrano Rosa, de 52 anos, que se encontrava a efetuar um salto de abertura manual para manutenção da qualificação de paraquedista, na zona de lançamento do Arrepiado (Concelho da Chamusca)", lê-se numa nota enviada pelo ministério à imprensa.

Na mesma nota a militar é descrita como "uma figura icónica das tropas paraquedistas, deixando de luto o Exército português e todo o universo da Defesa Nacional".

