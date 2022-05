Marco "Orelhas" apresentou-se na PJ e saiu em liberdade

Marco "Orelhas" Gonçalves, número dois da claque Super Dragões e pai do suspeito do homicídio de Igor Silva, que foi morto vítima de esfaqueamento durante os festejos do título portista, entregou-se esta segunda-feira à Polícia Judiciária, mas saiu em liberdade, adianta o JN.

O filho, Renato Gonçalves, de 19 anos, está desde quarta-feira em prisão preventiva, tendo sido presente nesse mesmo dia a um primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa.

À saída do TIC do Porto, em declarações aos jornalistas, Poliana Rodrigues, advogada do arguido, confirmou a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, acrescentando que o seu constituinte "prestou declarações e contou a sua versão dos factos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A morte de Igor Silva, de 26 anos, durante festejos do título de campeão nacional do FC Porto, na madrugada de 8 de maio, junto ao estádio do Dragão, deveu-se a "questões pessoais" entre a vítima e o agressor, adiantou anteriormente à Lusa fonte policial.

Fonte ligada à investigação explicou que "em causa esteve uma questão pessoal, desavenças, entre a vítima, a família do arguido e o próprio arguido", de 19 anos, detido na noite de segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ).

A mesma fonte esclareceu que o episódio de violência "não se tratou de disputa de territórios, nem de guerras entre 'gangues' armados, nem teve a ver com futebol", acrescentando que, durante as agressões, não foram usadas armas de fogo, apenas a faca que o arguido usou para esfaquear mortalmente a vítima.

Em comunicado divulgado na manhã de hoje, a PJ dava conta da detenção, na segunda-feira, de um jovem, de 19 anos, pela prática de um crime de homicídio qualificado.

Os factos ocorreram na madrugada de dia 8 de maio na cidade do Porto, "em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima", acrescenta esta força de investigação criminal.

"Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés", refere a nota.

A PJ conta que, após intervenção de alguns populares, que também foram agredidos, a vítima afastou-se do local, mas viria a ser abordada pelo arguido que, "munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte".

Na madrugada de 8 de maio, um homem de 26 anos foi esfaqueado mortalmente, tendo a PSP do Porto identificado os suspeitos das agressões que resultaram na sua morte junto ao estádio do Dragão, onde se juntaram dezenas de milhar de adeptos.

A mulher que acompanhava a vítima, e que terá tentado separar os desavindos, também sofreu ferimentos ligeiros.