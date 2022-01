Pai das gémeas Mortágua está desaparecido

O resistente antifascista e dirigente da LUAR Camilo Mortágua, de 87 anos, pai das deputadas do Bloco de Esquerda Mariana e Joana, está desaparecido desde a manhã, noticia este domingo à noite o JN.

Segundo esse órgão, a mulher de Camilo Mortágua alertou a GNR depois de este não ter chegado ao destino no automóvel que conduzia, e de ter o telemóvel desligado.

Bombeiros e GNR procederam a buscas no distrito de Beja. Camilo Mortágua vive no concelho de Alvito desde os anos 80.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A GNR disse ter recebido uma informação de que o veículo de Camilo Mortágua se encontrava no Fundão, mas a veracidade desse alerta não se comprovou.

Dirigente da Liga de Unidade e Ação Revolucionária (LUAR), Camilo Mortágua participou no desvio do paquete Santa Maria (Operação Dulcineia) e no sequestro de um avião da TAP (Operação Vagô), que lançou milhares de panfletos contra o regime de Salazar sobre Lisboa, Setúbal, Barreiro, Beja e Faro.

Em 1967, participou no assalto à filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz.

Já depois da queda do regime em Portugal, Mortágua participou em abril de 1975 na ocupação da herdade da Torre Bela.