Outono na cidade. Hora de voltar ao brunch

Num rooftop com vista para o Tejo, num palácio no Porto ou em plena marina de Cascais. Sugestões para aquela refeição em que vale tudo.

Porto

SoMos

Os ovos benedict do SoMos

Como regressar à cidade, ao quotidiano e entrar no outono? A resposta do SoMos chama-se Brunch à Vista, um bufete com todos os clássicos e ainda algumas surpresas (é mesmo assim que se apresentam), na avenida da Boavista, coração do Porto, disponível aos domingos (12:30 às 15:00).

Um dos destaques do Brunch à Vista é a estação de showcooking, com os seus ovos benedict cremosos. Quem prefere outras formas - omeletes ou mexidos - pode fazê-lo na hora.

A estação de showcooking do SoMos é um dos destaques do restaurante. © Direitos Reservados

Nos pratos frios, recomendam as tábuas de queijos e charcutaria, bola de sardinha, trouxas de alheira com puré de cogumelos, rosbife de vitela com rúcula selvagem e uma ampla variedade de saladas. Nos pratos quentes, sopa, prato de carne ou peixe, pizza, mini pregos em bolo do caco e mini hambúrgueres de novilho, queijo cheddar e bacon. À sobremesa, uma seleção de bolos e sobremesas, que inclui cheesecake de citrinos com compota de morango. As opções são mais de quarenta e as bebidas estão incluídas ((27, 50 euros; 10 euros para crianças dos 3 aos 10 anos).

O bufete do restaurante tem mais de 40 opções - quentes, frias, salgadas e doces. © Direitos Reservados

InterContinental Porto - Palácio das Cardosas

A carta também foi renovada com a opção Brunch & Bubbles (49,50 euros por pessoa). O que contém? Quatro flutes de champanhe Moët & Chandon e cinco opções do menu:

O cenário é convidativo e carregado de história, com a abertura do Pátio das Cardosas Terrace & Lounge ganhou mais um ponto de interesse: passou a ser possível fazer a refeição no terraço do restaurante.

A carta também foi renovada com a opção Brunch & Bubbles (49,50 euros por pessoa). O que contém? Quatro flutes de champanhe Moët & Chandon e cinco opções do menu: bagels (de salmão, frango ou rosbife), saladas (de manga e camarão ou César) ou o atum tataki. Os indispensáveis ovos benedict, prego no pão e hambúrguer. Nos doces, créme brulée e "crumble" de maçã com gelado de baunilha.

O brunch do Palácio das Cardosas está disponível aos sábados e domingos (10:30 às 16:00). Esta semana, excecionalmente, também no feriado, 5 de outubro (11:00 às 16:00).

Lisboa

Javá Rooftop

Panquecas do Javá Rooftop, no edifício da antiga sede dos correios, em Lisboa © Direitos Reservados

A primeira noção a reter quando falamos do Javá Rooftop, na rua D. Luís, 30, em Lisboa, é que tem uma das melhores vistas para o Tejo, do topo do antigo edifício dos correios. A entrada é discreta, o que só aumenta a alegria da descoberta. Do topo do Javá contempla-se o Cais do Sodré e o rio, mas também a beleza do trabalho de Manuel Aires Mateus para a sede da EDP.

A zona fervilha e o Javá é muito concorrido, o que se percebe. É a vista, é a luz, são os pratos do brunch, onde se destacam as panquecas (a partir de 10 euros) e os lamb turkish eggs (ovos escalfados em labneh cremoso, espetos de cordeiro grelhados, molho de pimenta alho e amendoim, a partir de 15 euros) e os cocktails. Só aceitam reservas para grupos de mais de quatro pessoas e é conveniente fazê-lo. O site é muito eficaz.

Cascais

QabdaQ Café

Crepioca, uma das especialidades deste restaurante na marina de Cascais © Direitos Reservados

A vista para o farol de Santa Marta é um dos pontos fortes do QabdaQ Café, na marina de Cascais. Outro é a cozinha saudável, e criativa, que põem em prática com panquecas, iogurtes, tostas, kombuchas e um autêntico pão de queijo e outras delícias brasileiras como tapioca, açaí e crepioca, a partir da qual se tentam tantas combinações. De salmão fumado com queijo creme (6,90 euros) e a de atum com queijo Philadelphia, cebola crocante e azeitonas (6,90€). Nas panquecas, a estrela é a Qabdaq (5,50€), que leva banana, morango, framboesa, mirtilo, Nutella e mel ou xarope de ácer à escolha. Outras opções na carta são o croissant de banana caramelizada e canela (2,50€). A acompanhar os cafés especiais da casa como o Bombom (2,90€), de café, leite condensado e chocolate, ou o clássico Macchiato (2,50€).

O design do restaurante é do arquiteto ucraniano Yaroslav Galant, e mistura madeira, vidro, um balcão em granito rústico e, na zona exterior, uma pérgula cercada por jardineiras onde ficam as mesas da esplanada. A curiosidade: o nome inspira-se na história da vizinha Alcabideche, em árabe Al-QabdaQ, que significa "fonte de água". Está aberto todos os dias, das 09:00 às 20:30. Reservas: 915 512 477.