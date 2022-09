Outono começa esta sexta-feira com temperaturas máximas até aos 31º C

O outono começa hoje com previsões de céu geralmente muito nublado e temperaturas a oscilar entre os 21 e os 31 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O equinócio de outono começou às 02:04 desta sexta-feira (hora de Lisboa), de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

As previsões do IPMA para este primeiro dia de outono são de períodos de céu geralmente muito nublado, intensificação do vento a partir da tarde no litoral oeste e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinais e pequena descida da temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e Bragança e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 (na Porto) e os 31 graus (em Évora).

O outono vai terminar no dia 21 de dezembro, com a entrada do inverno às 21:48.