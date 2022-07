Os seus heróis? "Nelson Mandela e todos os que sobrevivem com o salário mínimo"

A sua virtude preferida?

A gratidão, porque ela só mora no coração de seres generosos.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Lealdade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Lealdade.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A partilha das suas e das minhas vulnerabilidades.

O seu principal defeito?

1 metro e 70 centímetros (defeito de fabrico).

A sua ocupação preferida?

Contribuir para a felicidade dos invejosos.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

A ausência de qualquer preocupação com perfeição ou sequer felicidade.

Um desgosto?

Não ter corrido a Volta a Portugal em bicicleta. Mas estou a fazer algo muito semelhante...

O que é que gostaria de ser?

Melhor advogado.

Em que país gostaria de viver?

Neste "cantinho à beira-mar plantado", com mais autoexigência e menos comentadores de futebol.

A cor preferida?

Azul, o do FCP

A flor de que gosta?

"Flor de Benguela", faixa 2 do meu CD Fado de Lei.

O pássaro que prefere?

O mais indefeso frente aos passarões.

O autor preferido em prosa?

Wally Lamb.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, Mary Oliver, Jacques Prévert e muitos outros.

O seu herói da ficção?

Ulisses.

Heroínas favoritas na ficção?

As personagens femininas de Marguerite Yourcenar ou, por razões inversas, as de Philip Roth.

Os heróis da vida real?

Nelson Mandela e todos os que sobrevivem com o salário mínimo nacional.

As heroínas históricas?

As mulheres injustamente esquecidas de muitos heróis históricos.

Os pintores preferidos?

Miguel Ângelo, William Turner, Paula Rego.

Compositores preferidos?

Mozart, Richard Strauss, Peter Gabriel.

Os seus nomes preferidos?

Lúcia, Matias, Olívia.

O que detesta acima de tudo?

A chico-espertice.

A personagem histórica que mais despreza?

Todo o pensador que inspirou um tirano (Aleksandr Dugin, no caso de Putin).

O feito militar que mais admira?

A resistência e vitória de Atenas sobre os exércitos persas de Xerxes.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Melhor ouvido musical.

Como gostaria de morrer?

Súbita e alegremente.

Estado de espírito atual?

Preocupado com a insegurança do mundo e, principalmente, com a dos homens que o governam.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

As certezas e a arrogância dos jovens (nem todos).

A sua divisa?

Aprender, aprender sempre!