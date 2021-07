Brunch com

Se pensar num spa exclusivo para bebés pode parecer estranho, levar um recém-nascido ao psicólogo é ideia de arregalar os olhos. Mas Clementina Almeida garante que todos os pais deviam fazer isso pelos seus filhos. Não é questão de partilharem os seus problemas e relaxarem de stresses diários, nem sequer é ideia que se dirija apenas a crianças com necessidades especiais - ainda que, nesses casos desafiantes, esse passo possa ser determinante para atingir a maior capacidade e desenvolvimento possível. Justifica-se em qualquer caso, com qualquer recém-nascido, e a razão é simplesmente justificada pela psicóloga do Porto: o nascimento é um momento de stress para o bebé, o ambiente em que se sente depois de nascer é radicalmente diferente daquele que foi a sua casa desde sempre, o que veem e ouvem e tocam, tudo lhes é estranho. É por isso que defende que "um bebé deve ir ao psicólogo logo que nasce, na primeira semana".

Da formação específica que recebeu, a fundadora do ForBabiesBrain conseguiu moldar caminhos para explorar melhor o desenvolvimento dos pequenos e ajudá-los a sentir-se melhor fora da barriga da mãe. E garante que uma criança que entra no pré-escolar depois de ter esse acompanhamento terá vantagens visíveis sobre as demais, durante muito tempo. Lá iremos.