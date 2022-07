"Os privados já poderiam estar a investir muito mais se não fossem as limitações legais e caducas que penalizam os cidadãos"

A falta de médicos no SNS é um facto. E uma das razões apontadas tem sido a fuga destes profissionais para o setor privado em full time ou em partilha com o serviço público, registada nos últimos anos. Qual tem sido a estratégia do setor para conseguir recrutar os melhores do SNS?

Há falta de profissionais de saúde e, em particular, há falta de médicos. Ponto. E esta não é uma situação específica de Portugal: há vários meses que refiro em todas as reuniões europeias em que participo que a escassez de profissionais de saúde é uma preocupação e um tema em debate. A Europa, e também Portugal - por efeito de um aumento de procura (decorrente da demografia, da maior literacia e expectativas, etc.), mas também por escassez da oferta (e esta foi impactada diretamente pela covid-19, seja por exaustão de profissionais, seja também por uma perspetiva diferente de balanceamento entre a atividade profissional e a vida familiar) -, tem de encontrar soluções no sentido de motivar mais jovens para estas profissões, ter capacidade de formação adequada e criar condições de motivação. Esta foi uma das razões pelas quais, no ano passado, também nos congratulámos com o primeiro curso de Medicina em Portugal numa universidade não-pública.

Mas relativamente às estratégias de contratação?

Além da falta de profissionais no geral, há especialidades em que detetamos uma preocupação acrescida, como, e a título de exemplo, anestesiologia, pediatria, dermatologia ou psiquiatria. Nesta conjuntura, e quando há um alargamento dos hospitais privados em todo o território nacional (regiões autónomas incluídas), nomeadamente para dar resposta aos mais de 3,3 milhões de portugueses que têm seguro de saúde e aos mais de 1,5 milhões que têm um subsistema público de saúde (em que pontua a ADSE), os diversos grupos hospitalares têm estratégias de contratação que passam pelo projeto e pelas condições (tecnologia disponível, oportunidade de formação, incentivos adequados, etc.).

Há quem justifique a escolha pelo privado pela remuneração que os grupos do setor oferecem, a qual, segundo nos disseram, pode duplicar ou triplicar relativamente à praticada no SNS, de acordo com as competências dos profissionais. Será assim? A saúde é um negócio tão rentável que permite pagar milhares aos médicos?

A contratação dos respetivos profissionais é uma competência e responsabilidade de cada hospital ou grupo hospitalar. No caso concreto dos médicos, não há acordos de contratação coletiva com os respetivos sindicatos e, como tal, não há valores de referência a aplicar. Sejamos claros, não há hospitais sem médicos e, como tal, os hospitais privados sabem que têm de ter os médicos adequados para o cumprimento da sua missão alinhados com o projeto, a par com a organização e com o foco no doente. Este tem sido o fator que tem permitido que um número crescente de portugueses nos confie os seus cuidados de saúde.

Indo ao lado mais pessoal dos profissionais, que parece ser também muito importante para as novas gerações, há quem justifique a preferência pelo privado por ser mais fácil conseguir conciliar a vida profissional com a familiar. Isto quer dizer que os médicos no privado podem trabalhar menos horas? Como? Com outra organização de serviços com mais profissionais? Ou mais flexibilidade na gestão e mobilização de profissionais?

Este ponto é muito importante. A gestão dos hospitais privados é diferente da dos hospitais públicos, e reconheço que, em parte, estes têm limitações e constrangimentos processuais e administrativos que dificultam a rapidez de adaptação a determinadas circunstâncias, sejam elas a contratação ou a substituição de profissionais ou a aquisição de equipamentos. Não quer isto dizer que a gestão privada é melhor do que a gestão pública, mas é inegável que têm instrumentos diferentes. A flexibilidade de gestão privada permite responder de forma mais célere a algumas alterações da atividade, sendo que o que tem sido mais valorizado pelos profissionais é a capacidade de diferenciar, ou seja, de não ter necessariamente de tratar todos por igual quando o nível de desempenho ou de entrega é diferente, e de disponibilizar a participação em atividades de formação contínua.

Há dias referiu que o setor privado também começa a ter o mesmo problema de recursos humanos que o SNS. O que estão a pensar fazer para colmatar a situação? Daqui a uns anos irão buscar médicos ao estrangeiro? O investimento na formação de internos vai ser uma aposta?

Em termos gerais, a preocupação de cada hospital privado ou grupo hospitalar é apresentar um projeto que seja adequado e convidativo para os profissionais de saúde. Sendo consequentes com o reconhecimento da escassez de profissionais e tendo em conta o nível de competências e de diferenciação dos hospitais privados, já demos conhecimento de que há disponibilidade da nossa parte para reforçar a formação. Tal deve acontecer em articulação com as entidades públicas (faculdades e ordens), dado ser possível aos hospitais privados darem um contributo reforçado em termos de formação inicial, em termos de formação avançada e do desenvolvimento de novas competências.

O setor privado tem vindo a crescer nos últimos anos. Certamente, têm metas a atingir dentro de cinco, dez e vinte anos. Quais são os objetivos para o futuro?

Em Portugal, os hospitais privados têm capacidade instalada e são hoje responsáveis por cerca de um terço do total da atividade hospitalar do país. Neste momento, na zona de Lisboa, os hospitais privados têm cerca de 50% das camas hospitalares. E investimento significa, para nós, mais hospitais e mais clínicas, e mais trabalho em rede, mas assenta essencialmente nos profissionais de saúde e na inovação. Quando falo de investimos, é em investimentos feitos de forma continuada em equipamentos, na contratação de recursos humanos de elevada diferenciação e na capacidade formativa, que já temos, e através dos quais podemos dar um contributo adicional para responder às necessidades que o sistema de saúde português diariamente sente. Estamos a investir, mas poderíamos estar a investir mais. As limitações legais e administrativas para que possamos disponibilizar mais equipamentos médicos pesados estão desatualizadas e caducas e penalizam os cidadãos. Da mesma forma, as regras de licenciamento das entidades que, ao invés de garantirem a segurança na prestação de cuidados de saúde, mais parecem um enviesamento contra os agentes privados e um injustificável custo adicional sobre os investimentos são, como dizia, exemplos claros das dificuldades à prossecução da nossa atividade (que é de interesse público).

Não podendo ignorar que foi secretário de Estado de um governo socialista, gostaria de saber qual a sua opinião sobre o que está a acontecer no SNS. Em que se errou?

Os desafios do SNS são claramente de caráter estrutural, e não são hoje muito distintos do que eram em 2019, com a agravante de que a pandemia aprofundou alguns deles. Os relatórios da Comissão Europeia e da OCDE já em 2019 eram taxativos ao questionar a sustentabilidade do sistema de saúde português. O SNS, que teve um desempenho assinalável durante 40 anos, sofre agora a pressão de uma procura acrescida, da falta de recursos humanos e de uma suborçamentação crónica. A isto a OCDE acresce que temos um valor de out-of-pocket (despesa direta dos cidadãos) de 30%, um dos mais altos dos países congéneres, que coloca em causa o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de que necessitam.

Haverá uma solução que possa ser partilhada entre setor público, setor privado e setor social?

No âmbito do início da corrente legislatura, o Conselho Estratégico de Saúde da CIP definia que, para fazer face aos desafios estruturais, havia que alinhar o investimento público em saúde pela média da União Europeia e da OCDE, avançar para a orçamentação plurianual, dar foco (no cidadão), gestão e transparência financeira às instituições do SNS (com contratualização pelos valores reais, e não por valores administrativos), reforçar a articulação entre os diversos agentes do Sistema de Saúde - Saúde para Todos, garantir o acesso à inovação e potenciar os ganhos da transição digital na saúde. Sempre gostei de citar o estudo da Fundação Calouste Gulbenkian que tem como título Todos temos um papel. É isso mesmo. Os desafios são muito grandes e o país necessita que todos possamos colaborar e colocar os nossos recursos nas melhores soluções.

Porque é que não se consegue resolver a situação?

Em vez de andarmos a discutir público e privado, foquemo-nos no que é essencial para garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde com qualidade e em segurança. O acesso universal à saúde não é uma questão em que a ideologia nos separe. Repare-se que na generalidade dos países os estudos efetuados sobre a forma de recuperar a atividade assistencial no pós-covid identificam as parcerias como prioridade. O termo tem mau nome em Portugal, mas é muito importante que se reforcem os fatores de articulação entre os setores público, privado e social. Há dias ouvimos a ministra Marta Temido reafirmar que não era ministra do SNS, mas da Saúde, e entendemos as suas declarações como um apelo a que haja uma concertação de esforços em prol do interesse nacional. Penso que os portugueses não aceitam menos do que isso.