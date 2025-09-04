Operação Marquês. “Não meti dinheiro ao bolso”, garante José Sócrates

O magistrado do Ministério Público questionou o antigo primeiro ministro sobre a eventualidade de ter recebido "pagamentos" para beneficiar o Grupo Lena no concurso da linha de alta velocidade. A juiz Susana Seca mostrou ceticismo, lembrando que a perguntas do MP não devem servir "para desmentir o arguido" e sim para auxiliar "o tribunal".José Sócrates, por seu turno, ficou visivelmente irritado. “Não meti dinheiro nenhum ao bolso”, respondeu. “Às vezes, julgamos os outros à nossa medida”, atirou ainda, tendo sido chamado à atenção pela juiz.De seguida, a viagem de José Sócrates à Venezuela em maio de 2018 tomou conta da sessão. Na altura, foi estabelecido um acordo que envolvia a importação de petróleo venezuelano. Ora, de acordo com a acusação do Ministério Público, Sócrates beneficiou o Grupo Lena, que terá ajudado a conseguir contratos de obras públicas.O ex-primeiro ministro refutou as acusações e assegurou que o negócio foi favorável para a economia portuguesa. “A empresa Lena não teve um tratamento especial, teve o mesmo tratamento de todas as outras empresas”, assinalou José Sócrates.