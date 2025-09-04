Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Operação Marquês. “Não meti dinheiro ao bolso”, garante José Sócrates

Acompanhe aqui a oitava sessão do julgamento da Operação Marquês. O "capítulo Lena", como lhe chamou a juiz Susana Seca, volta a ser tema central.
Leonardo Negrão

O magistrado do Ministério Público questionou o antigo primeiro ministro sobre a eventualidade de ter recebido "pagamentos" para beneficiar o Grupo Lena no concurso da linha de alta velocidade. A juiz Susana Seca mostrou ceticismo, lembrando que a perguntas do MP não devem servir "para desmentir o arguido" e sim para auxiliar "o tribunal".

José Sócrates, por seu turno, ficou visivelmente irritado. “Não meti dinheiro nenhum ao bolso”, respondeu. “Às vezes, julgamos os outros à nossa medida”, atirou ainda, tendo sido chamado à atenção pela juiz.

De seguida, a viagem de José Sócrates à Venezuela em maio de 2018 tomou conta da sessão. Na altura, foi estabelecido um acordo que envolvia a importação de petróleo venezuelano. Ora, de acordo com a acusação do Ministério Público, Sócrates beneficiou o Grupo Lena, que terá ajudado a conseguir contratos de obras públicas.

O ex-primeiro ministro refutou as acusações e assegurou que o negócio foi favorável para a economia portuguesa. “A empresa Lena não teve um tratamento especial, teve o mesmo tratamento de todas as outras empresas”, assinalou José Sócrates.

“Nunca conheci pessoalmente o doutor Pedro Leite Alves”

A audiência da Operação Marquês desta quinta-feira, dia 4 de setembro, começou com o tema da ligação entre José Sócrates e o jurista Pedro Leite Alves, a propósito do concurso para a construção do TGV. O antigo chefe de Governo deixou a garantia de que não tem "memória de ter citado o doutor Pedro Leite Alves”.

"Nunca [o] conheci pessoalmente”, salientou ainda.

Na sequência, questionado sobre a alegada existência de pressão no âmbito do concurso, "não houve a mais ténue intervenção politica”, de acordo com José Sócrates.

