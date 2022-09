Inaugura hoje em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, Ciclos, a exposição que dá mote ao início da 6.ª edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa que tem como tema o planeta Terra, e que conta com a curadoria da dupla de arquitetos Cristina Veríssimo e Diogo Burnay. Também no âmbito dos primeiros momentos da Trienal, inaugura no mesmo dia a exposição Retroativar, no MAAT.

Amanhã abrem ao público mais duas exposições: Multiplicidades, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, e, na Culturgest a mostra Visionários. Há ainda uma quinta exposição, Projetos Independentes, que irá inaugurar no sábado no Palácio Sinel de Cordes, sede da Trienal de Lisboa, onde também serão apresentados vários livros sobre o tema desta edição.