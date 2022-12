Oito distritos do continente sob aviso amarelo para precipitação na sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo relativo a precipitação entre as 00:00 e as 09:00 de sexta-feira, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo um comunicado do IPMA, os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viseu vão ser afetados por aguaceiros, por vezes fortes, o que leva à indicação de aviso amarelo.

O arquipélago dos Açores estará sob aviso amarelo para precipitação entre as 15:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado (Grupo Ocidental), entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado (Grupo Central) e entre as 21:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado (Grupo Oriental).

Paralelamente, quatro distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo para agitação marítima, entre as 13:23 de hoje e as 12:00 de sexta-feira (Beja e Faro) e entre as 13:23 de hoje e as 15:00 de sexta-feira (Setúbal e Lisboa).

As ilhas da Madeira e do Porto Santo estão sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 13:31 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo (o terceiro mais grave, a seguir ao vermelho e ao laranja) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias.