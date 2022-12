Oeiras estima sete milhões de euros de prejuízos em infraestruturas municipais

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras estima que o mau tempo dos últimos dias tenham provocado um prejuízo de sete milhões de euros em infraestruturas municipais.

Ainda assim, Isaltino Morais elogiou a resposta dada por quem esteve envolvido nos trabalhos de limpeza. "Não podemos criticar nada da resposta", afirmou o autarca, que esta quinta-feira visitou a baixa de Algés na companhia da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Vamos aprovar um regulamento no dia 21 e o nosso calendário é a câmara começar a pagar apoios a partir 15 de janeiro. Pensei que teríamos milhões e milhões de prejuízo, mas depois dos trabalhos de limpeza verificou-se que não seriam tantos. Poderão ser na ordem dos cinco milhões [no comércio local]. Esperava que fosse mais, tendo em conta a dimensão do fenómeno", admitiu Isaltino, que indica que o centro de saúde de Algés poderá voltar a funcionar dentro de dois ou três dias. "É preciso que as máquinas próprias de sucção suguem a lama. Mas temos mais centros de saúde, há um em Linda-a-Velha, outro em Carnaxide...", frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já a ministra voltou a não comprometeu-se com uma data para o envio dos apoios às entidades prejudicadas pelo mau tempo, mas espera que todos os municípios enviem ao Governo a contabilidade dos prejuízos até ao final do ano, para que o executivo também possa determinar os apoios o mais rápido possível. "Estamos a trabalhar para ter um processo muito célere. Para as infraestruturas municipais há os fundos municipais de emergência. O fundamental é apoiar os comerciantes e recuperar os equipamentos", salientou Mariana Vieira da Silva, que sublinho que a "capacidade de limpar rapidamente também diminui o prejuízo".