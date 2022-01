"Desde pequena que tenho o hábito de fazer diários. Na minha infância, na minha adolescência vivi fora de Portugal e fazia diários dos sítios onde vivia, por onde passava. São memórias, sempre tive isso muito incutido em mim. E quando comecei a fotografar continuei os meus diários", explica a fotógrafa. Em 2020, quando começou a pandemia "decidi fazer outro diário. Disse para mim mesma: "Vou fotografar todos os dias até, achava eu, isto acabar."

"Não imaginava o tempo que ia durar, não tinha ideia nenhuma. E ainda não acabou, por isso, ao fim de um ano encerrei o diário, a contagem dos meus dias fechou ao fim de 365 dias. Durante esse tempo obriguei-me a fotografar todos os dias, foi a minha terapia para a pandemia." Clara Azevedo tem dificuldades - hesita na resposta - em eleger uma foto entre todas as que estão no livro. "... Talvez a da missa, na Páscoa, na Igreja de São Mamede. Foi um momento muito forte. A igreja estava vazia, era um silêncio absoluto e o padre Ismael celebrava missa para as fotografias que tinha nos bancos, de todos os fiéis que costumavam ir à missa. Isso marcou-me bastante, foi muito bonito."

Entre milhares de imagens estão as que cabem em 130 páginas, "mas foi um seleção difícil de fazer, tenho sempre uma grande ligação a todas as fotografias". Desses dias iniciais da pandemia, no primeiro estado de emergência, Clara Azevedo, que é deste 2016 fotógrafa oficial do primeiro-ministro, guarda na memória "o vazio, a cidade completamente adormecida, o silêncio. Era um silêncio perturbante, não havia carros, não havia aviões, não havia pessoas... ouvia-se os pássaros, o vento". O livro tem, aliás, momentos registados em reuniões do Conselho de Ministros. A primeira das fotos é de 18 de março de 2020, momentos antes de ser decretado o estado de emergência.