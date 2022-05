O "The Healthy Childhood Challenge" está de volta

A empresa Novo Nordisk em colaboração com a UNICEF, lança hoje o "The Healthy Childhood Challenge", um desafio global que tem o objetivo de apoiar e financiar ideias que promovam ambientes saudáveis para as crianças, que permitam que prosperem e atinjam o seu potencial. Procura ideias que aumentem a probabilidade de as crianças estarem bem nutridas, ativas e mentalmente sãs nos ambientes em que vivem.

Esta é a segunda edição do The Healthy Food Challenge e as três melhores e mais inovadoras ideias vão receber cerca de 92.000 euros da Novo Nordisk para colocar em prática as soluções apresentadas. O projeto português Food From the Block foi um dos três vencedores da edição passada e desafia comunidades e outros a proporem soluções que promovam ambientes mais saudáveis para as crianças e a redução das desigualdades em saúde.

Esta edição foca-se na infância pois é nesta fase que existe um risco aumentado do desenvolvimento de doenças como a obesidade no futuro. "A prevenção da doença é uma parte fundamental do compromisso social da Novo Nordisk e a infância é uma oportunidade de impacto único para fazer a diferença na saúde das pessoas", diz Paula Barriga, Diretora Geral da Novo Nordisk Portugal.