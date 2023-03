O homem suspeito do ataque desta terça-feira no Centro Ismaili em Lisboa, num presumível "ato isolado", é beneficiário do estatuto de proteção internacional e não era alvo de "qualquer sinalização" pelas autoridades, disse o ministro da Administração Interna.

"Tudo leva a crer que se trata de um ato isolado", afirmou José Luís Carneiro, acrescentando que as circunstâncias e as motivações do crime estão a ser alvo de investigação, e alertando para a necessidade de "evitar análises precipitadas".

O governante, que falava aos jornalistas em Lisboa, à entrada para uma reunião com autarcas da área metropolitana, indicou que o suspeito é "um homem relativamente jovem, com três filhos menores", e passou por um centro de refugiados na Grécia, onde a sua mulher morreu.

A deslocação da família para Portugal ocorreu ao abrigo da cooperação europeia e o homem tem permanecido no país "com uma vida bastante tranquila", sendo apoiado pela comunidade ismaelita.

"Pelas informações de que dispomos, beneficiava do apoio da comunidade ismaelita, no que respeita ao conhecimento das línguas, no cuidado alimentar, no cuidado com as crianças menores. Estavam todos em profunda consternação pelo facto de, aparentemente, se tratar de um cidadão com fácil relação com todos aqueles que viviam a vida desta comunidade", sublinhou o governante.

Ladeado pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e pelo diretor nacional da PSP, Magina da Silva, o responsável pela pasta da Administração Interna apelou à calma.

"Estes momentos exigem, como todos bem sabem, pela sensibilidade destes assuntos, uma grande serenidade e um grande discernimento na forma como se observam e como se analisam os factos", argumentou.