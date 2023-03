É um homem que conhece o peso das palavras e, ainda assim, não tem medo de as empregar sempre que o contexto o justifique. Frédéric Martel, francês, 55 anos, deu o título original de Sodoma ao livro que, em Portugal como na generalidade dos países, se chamou No Armário do Vaticano (edição Sextante, 2019), que em todo o mundo vendeu perto de 700 mil exemplares. Antigo assessor dos políticos socialistas Michel Rocard e Martine Aubry, jornalista e conferencista, é um homem intelectualmente irrequieto e bem informado, que para a realização deste livro ouviu 41 cardeais, 52 bispos, 45 núncios e centenas de padres, concluindo que sob o discurso tradicionalmente homofóbico da Igreja Católica está, afinal, uma grande percentagem de homossexualidade, praticante ou não, mas sempre vivida com recalcamento e culpa.

Diz, por isso, que o momento crítico por que passa a Igreja Católica portuguesa, na sequência da divulgação dos resultados do trabalho realizado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças, não o surpreende: "Os resultados apurados pela comissão vêm ao encontro dos obtidos em estudos similares desenvolvidos em França, Estados Unidos, Chile, México, Polónia e Itália." Mas acrescenta: "É preciso fazer a justiça de dizer que a Conferência Episcopal Portuguesa aceitou de bom grado que a investigação fosse feita por esta comissão, que realizou, aliás, um excelente trabalho. O que eu penso que terá acontecido é que, conhecidos os resultados, a Conferência Episcopal Portuguesa se dividiu e José Ornelas não foi capaz de construir um discurso eficiente sobre o assunto."