"O investimento educacional no mundo não é apenas insuficiente, mas também dramaticamente desigual"

Leonardo Garnier, costa-riquenho, conselheiro especial das Nações Unidas, economista e docente, é o próximo convidado do ciclo de conferências Futuros da Educação, iniciativa a decorrer amanhã no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Em entrevista, antecipa e aprofunda alguns dos temas visados no encontro.