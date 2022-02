Planos para o fim de semana?

Há sempre planos para o fim de semana, sobretudo se envolverem mar e aventuras, pesca, caça submarina, desportos aquáticos, ir apanhar marisco e no final do dia uma jantarada com os amigos. O meu local favorito é a Costa da Caparica, mas também gosto de andar pela costa Vicentina, Ericeira, Peniche.