O Facebook, Instagram e whatsapp estão em baixo

As redes sociais Facebook e Instagram e o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp detidas pela empresa de Mark Zuckerberg estão com falhas de acesso em vários países do mundo, incluindo em Portugal.

Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia também já registaram no portal Downdetector que estão a ter problemas.

As falhas começaram a ser reportadas pelos utilizadores depois das 16h30 (hora de Lisboa) e até ao momento ainda não regressaram à normalidade.