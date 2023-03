A passagem semanal de Pedro Duarte por Lisboa dá-nos espaço para nos encontrarmos no Eric Kayser das Amoreiras. Se não fosse a atividade associativa, sobretudo na CIP e na Câmara de Comércio americana, e ainda algum trabalho político - de pensamento e contributo cívico, nada que o chame ao palco -, estaríamos a comer um lanche no seu Porto-natal, onde passa cada vez mais tempo. Mas as reuniões do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD - órgão consultivo que procura ouvir a sociedade civil para preparar a resposta do partido em futura governação -, para cuja liderança foi escolhido pelo amigo Luís Montenegro, obrigam-no a fazer a A1 com regularidade. Bem menos do que nos tempos de deputado, claro, até porque as funções que há 12 anos desempenha na Microsoft são mais internacionais e permitem que as cumpra de onde quiser. E cada vez mais é o Porto que lhe vai no coração.

"Há 25 anos que faço este caminho - não me falta o que fazer em Lisboa, mas tenho valorizado crescentemente a minha cidade", diz, assumindo mais adiante que a família e os amigos, que são o seu centro nevrálgico e emocional, preenchem uma grande fatia do bolo que desequilibra a balança para o norte.