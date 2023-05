Brunch com

Encontramo-nos na Delta - The Coffee House, em plena Avenida da Liberdade, e pedimos, como não podia deixar de ser, café e capuccino. Não é por acaso ou conveniência que ali estamos. À mesa como qualquer outro cliente, a verdade é que José Cardoso Botelho é o senhorio daquela loja - na verdade, de todo o número 144. "O edifício foi construído pelo meu pai; se reparar, tem lá fora uma plaquinha a dizer MCB (Miranda Cardoso Botelho) e com o hipopótamo que é o símbolo, por inspiração de uma cabeça desse animal que o meu pai tinha, numa coleção de arte africana incrível." O prédio veio por permuta, uma troca com a Império, que queria fechar a CUF Infante Santo e deu o edifício da Avenida da Liberdade, ainda em tosco, a Cardoso Botelho.

De sorriso pronto a viajar pelas recordações mais antigas, quem o visse ali sentado não imaginaria que a sua propriedade está muito longe de se esgotar naquele magnífico edifício - é o homem, ou melhor, uma das cabeças da bicéfala Vanguard Properties, que conta com os mais relevantes e distintivos projetos imobiliários do país, da Infinity Tower, em Sete Rios, à Comporta.