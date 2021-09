A sua virtude preferida?

Frontalidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Generosidade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Autoestima e confiança.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Honestidade.

O seu principal defeito?

Pouca paciência.

A sua ocupação preferida?

Descobrir e aprender.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Reconhecer todos os dias o que de bom temos na nossa vida.

Um desgosto?

A morte da minha avó Tina.

O que é que gostaria de ser?

Tele transportável.

Em que país gostaria de viver?

Em Portugal, onde vivo ou em qualquer outro onde estejam os meus filhos.

A cor preferida?

Preto.

A flor de que gosta?

Qualquer uma desde que branca.

O pássaro que prefere?

Andorinha.

O autor preferido em prosa?

Não tenho. A minha curiosidade não me deixa ser fiel.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa e o Cântigo Negro de José Régio.

O seu herói de ficção?

James Bond.

Heroínas favoritas na ficção?

As minhas heroínas são reais.

Os heróis da vida real?

Todos aqueles que se desafiam a elevar os padrões e abrem os braços à mudança.

As heroínas históricas?

Joana D"ARC, Rosa Parks, Katherine Jonhson, Beatriz Ângelo e tantas outras que contribuíram para ser possível o que damos hoje por adquirido.

Os pintores preferidos?

Gil Heitor Cortesão, Adriana Molder, Lourdes de Castro, Edward Hopper, Basquiat... and the list goes on.

Compositores preferidos?

Banda favorita - The Cure.

Os seus nomes preferidos?

Matilde e Mateus, os dos meus filhos.

O que detesta acima de tudo?

O queixume sem ação.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

Nenhum, os feitos militares não me despertam admiração.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar, como as andorinhas.

Como gostaria de morrer?

De barriga cheia de viver.



Estado de espírito atual?

Inquieto e curioso.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos os que fazemos a tentar evoluir. Só não erra quem não tenta.

A sua divisa?

"The key to abundance is meeting limited circumstances with unlimited thoughts" - Marianne Williamson.