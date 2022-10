A sua virtude preferida?

Honestidade, transparência e autenticidade.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A justiça e a ética.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

As mesmas.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A solidariedade.



O seu principal defeito?

A insegurança, a teimosia e o perfecionismo, embora, paradoxalmente, considere este último também uma qualidade.



A sua ocupação preferida?

Criar e não me cinjo a uma disciplina, tudo o que seja inventar e inovar. O desenho é um instrumento de criação muito forte e que me dá um especial prazer.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Sentir-me bem física e mentalmente. De certa forma, equilíbrio e saúde e poder estar bem com os outros.



Um desgosto?

A morte precoce de um ente querido.



O que é que gostaria de ser?

Um criador com trabalho. Incomoda-me a competição e a injusta e desenfreada marcação de territórios no mundo contemporâneo.



Em que país gostaria de viver?

Num país culturalmente evoluído, sem corrupção, sem prevaricação e com valores.



A cor preferida?

Dark blue/Azul-escuro.

A flor de que gosta?

Camélias ou japoneiras e hidrângeas.



O pássaro que prefere?

A águia.



O autor preferido em prosa?

Vladimir Nobokov.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa e Pablo Neruda.



O seu herói da ficção?

Stanley Kubrick.



Heroínas favoritas na ficção?

Anna Karenina.



Os heróis da vida real?

Leonardo da Vinci.

As heroínas históricas?

A Rainha Isabel I.

Os pintores preferidos?

Pablo Picasso.

Compositores preferidos?

Mozart.



Os seus nomes preferidos?

Henrique e Inês.



O que detesta acima de tudo?

Injustiça e desonestidade.



A personagem histórica que mais despreza?

Todos os tiranos que se escondem habilidosamente por detrás de sistemas ditos democráticos.



O feito militar que mais admira?

Nenhum.



O dom da natureza que gostaria de ter?

O que tenho.



Como gostaria de morrer?

Em paz.



Estado de espírito atual?

Ceticismo.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

A insegurança.



A sua divisa?

Nunca desistir.