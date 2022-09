"O código postal de uma criança não pode determinar as oportunidades que tem na vida "

A sua virtude preferida?

Resiliência, humildade, capacidade de encontrar a própria felicidade dedicando a sua vida aos outros.



A qualidade que mais aprecia num homem?

O compromisso na construção de um mundo melhor, evidenciado pelas suas ações. Pessoas que põem o bem comum acima do seu próprio.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A mesma. O mais importante é o ser humano, independentemente de ser homem ou mulher.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Saber fazer-se presente.



O seu principal defeito?

Por vezes tendo evitar o conflito, o que me faz com que nem sempre atue de acordo com os meus valores.



A sua ocupação preferida?

Tempo com os meus 3 filhos, livre de obrigações ou planos.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Saber todos os dias que o que faço contribui para um mundo melhor, pessoal e profissionalmente.



Um desgosto?

Não acho que qualquer momento menos bom por que tenha passado possa ser um desgosto. Talvez o momento mais difícil tenha sido a morte da minha avó uns meses antes de nascer o meu primeiro filho.



O que é que gostaria de ser?

Sinto-me feliz com o que sou, mas estou comprometida com a melhoria e crescimento contínuos.



Em que país gostaria de viver?

Já vivi em Londres, Madrid e na Índia. Neste momento, quero manter-me no Porto, perto da minha família.



A cor preferida?

Amarelo mostarda.



A flor de que gosta?

Peónias.



O pássaro que prefere?

Andorinhas.



O autor preferido em prosa?

Impossível de responder, alguém que me transporte para uma história ou outra realidade, alguém que me mostre o mundo de outra perspetiva. Alguém que me faça pensar.



Poetas preferidos?

Sophia de Mello Breyner, por ter sido a primeira e continuar a ser fácil voltar a ela.



O seu herói da ficção?

Nenhum em particular.



Heroínas favoritas na ficção?

A Mafalda, pela sua visão tão perspicaz do mundo.



Os heróis da vida real?

As mulheres da minha família - mãe, irmã, avós, tias - pela atitude de alegria no serviço e cuidado aos outros.



As heroínas históricas?

Todas as que lutaram e lutam para igualdade de oportunidades para as mulheres.



Os pintores preferidos?

Cargaleiro, Helena Vieira da Silva e Van Gogh .



Compositores preferidos?

Depois de 20 anos a fazer ballet, não podia deixar de ser Tchaikovsky e, para ouvir só, Sergei Rachmaninoff.

Rachmaninoff © D. R.





Os seus nomes preferidos?

Tiago, Xavier e Maria Miguel, os nomes dos meus filhos.



O que detesta acima de tudo?

O egoísmo nas suas diferentes formas.



A personagem histórica que mais despreza?

Todas as que desprezam a vida humana na luta pelo poder.



O feito militar que mais admira?

Não acho que um feito militar seja melhor do que qualquer ato diplomático e a via do diálogo. Ainda assim, a revolução dos cravos por ter representado um salto no desenvolvimento das liberdades de cada um, de forma pacífica.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Capacidade de se reconstruir e adaptar continuamente.



Como gostaria de morrer?

Com a sensação de dever cumprido.



Estado de espírito atual?

Sensação de estar sempre a correr atrás do prejuízo, sendo mãe de 3 filhos pequenos e a gerir a organização social Teach For Portugal.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que são assumidos de forma genuína.



A sua divisa?

O código postal de uma criança não pode determinar as oportunidades que tem na vida.